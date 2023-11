Les CMF Buds Pro de NOTHING : le meilleur rapport qualité/prix ?

NOTHING est une marque plutôt récente qui a été fondée par un des boss de OnePlus Carl Pei, l’inventeur de l’iPod Tony Fadell, le cofondateur de Twitch Kevin Lin et le PDG de Reddit Steve Huffman. On trouve pires fées pour se pencher sur un berceau, non ? CMF est une marque dérivée de NOTHING chargée de proposer des produits performants à des prix accessibles. Pour cette première « fournée », CMF a dévoilé un chargeur GaN 65 Watts, une montre connectée (nous y reviendrons à la fin de l’article) et ces CMF Buds Pro très intéressants. Pourquoi cela ? Il s’agit en fait d’écouteurs sans fil à réduction de bruit pas chers. Alors que c’est la grande mode des « buds » intra-auriculaires à réduction de bruit active, NOTHING frappe un grand coup avec ces CMF Buds Pro puisque ces derniers proposent la bagatelle de 45 dB d’atténuation.

Des Buds « classiques » ?

Pour contenter tout le monde, on trouve aussi un mode d’écoute des sons environnants qui permet de rester à l’affût des bruits qui nous entourent sans pour autant se détacher de sa musique. Bien sûr les CMF Buds Pro sont compatibles avec la technologie Bluetooth 5.3, les codecs AAC et SBC et les technologies Microsoft Swift Pair et Google Fast Pair.

Mais commençons par le commencement avec le déballage. Les CMF Buds Pro sont livrés dans des espèces de boîtes cartonnées minimalistes. CMF se démarque ici des marques habituelles. Disponible en noir, blanc et dans une couleur orange pas très discrète, ces intras fonctionnent comme ses nombreux cousins avec un port USB-C qui permet de recharger la batterie de 460 mAh qui elle-même va alimenter les accus de 55 mAh contenus dans chacun des buds. On dispose donc de 11 heures d’autonomie sans ANC et pas moins de 6 heures avec l’option enclenchée.

Une appli complète

Les écouteurs sont dotés d’une longue tige en forme de pilule et d’une surface tactile. Il y a deux petites ouvertures sur le dessus pour les haut-parleurs et deux en bas pour les microphones. Sur la face interne se trouve une fenêtre pour le capteur optique qui détecte le port des écouteurs. Ces derniers sont conformes à la norme IP54 mais attention, cet indice ne s’applique pas à l’étui. Les CMF Buds Pro sont confortables à porter pendant de longues périodes. Ils sont petits, légers et discrets. On trouve bien sûr différents embouts en silicone pour tous les types d’oreilles. Les CMF Buds Pro fonctionnent avec l’application Nothing X qui comprend un égaliseur et une option pour la personnalisation des gestes tactiles. Vous pouvez également régler les modes ANC avec une annulation de bruit comportant trois niveaux et ce mode « transparence ».

Du bon son !

Les CMF Buds Pro sont dotés d’un haut-parleur dynamique en polymère à cristaux liquides produisant un son très satisfaisant pour leur prix. Le son global est énergique et vibrant que l’on utilise l’ANC ou non. Notons quand même que lorsque l’ANC est désactivé, les bas médiums sont bien mieux représentés et que la tonalité est légèrement meilleure. À vous de gérer le reste en fonctionne de vos préférences dans l’égaliseur. Du côté des micros, les CMF Buds font le job. Ce ne sont pas les buds qui vous faut pour passer un entretien d’embauche, mais pour prendre un appel, il n’y a aucun souci.

Un ANC très efficace

Revenons brièvement sur l’ANC. Sur ces CMF Buds Pro nous trouverons donc une annulation active du bruit qui fonctionne de concert avec les microphones. Comme nous l’avons indiqué plus haut, il est possible de choisir entre trois niveaux d’annulation active du bruit, la désactiver complètement ou activer le mode transparence. Au niveau le plus élevé, la performance ANC des CMF Buds Pro est très bonne. Les écouteurs sont étonnamment efficaces. Pour ce prix c’est très impressionnant. Malheureusement, l’abaissement de la puissance de l’ANC a un effet sur la qualité de la réduction. Sans ANC, le son est meilleur et le fameux mode « transparence » est intéressant à utiliser. Au supermarché on entend bien l’hôtesse de caisse sans avoir à retirer les écouteurs. Notez enfin que le temps de latence est dans la moyenne.

Notre verdict :

Les CMF Buds Pro sont sortis le mois dernier au prix de 79 € et ils se retrouvent aujourd’hui à 59 €. Pour ce prix très intéressant, vous bénéficiez d’un design très sympa, d’une application au top, d’une qualité audio excellente et d’une autonomie XXL. Ce qui détonne vraiment c’est la qualité de l’annulation de bruit qui est au niveau des meilleurs. Dans la liste des déceptions, on peut parler d’un temps de latence et de la qualité des microphones dans la moyenne. Mais à ce prix, on ne peut pas tout avoir. Si pour vous la qualité de l’ANC est au centre de vos préoccupations, c’est un produit très intéressant…

La CMF Watch Pro

Dans le même temps, NOTHING sort aussi sa CMF Watch Pro. Cette dernière offre un boîtier rectangulaire en alliage d’aluminium (46,9 x 39,87 x 12,89 mm). La smartwatch certifiée IP68 opte pour des bordures plates avec des angles arrondis. L’écran AMOLED de 1,96 pouce doté d’une définition de 410 x 502 pixels propose une belle luminosité de 600 nits (cd/m²) avec un mode always-on optionnel.

Côté endurance, la batterie de 340 mAh offre jusqu’à 13 jours d’autonomie si vous n’abusez pas du GPS. Notez qu’on trouve énormément de fonctionnalités : accéléromètre, capteur de fréquence cardiaque, de saturation d’oxygène, de sommeil, de stress et bien sûr ce qu’il faut pour le sport avec des dizaines d’activités sportives préenregistrées. La montre communique via le standard Bluetooth 5.3 et fonctionne avec un système d’exploitation maison (CMF Watch app). Elle propose des gadgets sympas comme la possibilité de répondre à un appel sans sortir son téléphone de sa poche, d’une lampe torche, d’un déclencheur pour appareil photo, etc. Le design est très sympa et les créatifs proposent des cadrans différents en fonction de vos envies. Affichée à 159 €, la CMF Watch Pro est en ce moment proposée à 139 €, mais vous pourrez l’acquérir à 99 € en suivant notre lien….