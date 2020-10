Freebuds Studio : Huawei lance un casque audio premium à 299 €

Ce jeudi 22 octobre 2020, Huawei est revenue sur le devant de la scène médiatique lors d’une nouvelle conférence digitale. La star de cette présentation était bien entendu le Mate 40 Pro 5G, son dernier flagship aux performances exceptionnelles, malheureusement toujours dénué des services Google…

Ce n’était pas le seul produit introduit par Huawei, puisque la firme de Shenzhen a lancé également le Freebuds Studio, un casque premium censé tenir tête aux ténors du genre, Sony, Bose et Apple en tête. Pour ce faire, le casque de Huawei mise sur une combinaison détonante : un design isolant composé de haut-parleurs 40mm avec une technologie de quadruple diaphragme et un traitement du son haute qualité 24 bit/96 kHz.

La réduction du bruit active à son meilleur

En outre, le Freebuds Studio embarque la technologie phare du moment : la réduction de bruit active. Ici, la formule a été améliorée par le constructeur. Huawei évoque une réduction du bruit de l’ordre de 40 décibels, plutôt impressionnant. Pour atteindre ce score, l’entreprise a installé 8 microphones sur le casque, dont l’objectif est de capter la voix et d’annuler les bruits parasites.

Ces microphones s’adaptent automatiquement aux bruits environnants, pour vous permettre tout de même d’entendre la circulation par exemple. On sait que les accidents peuvent vite arriver. Côté connectivité, le Freebuds Studio est compatible Bluetooth 5.2, gage de stabilité. Notez qu’il sera possible de connecter son casque à deux appareils en simultané, pratique pour switcher entre votre smartphone et votre PC sans passer par la case détection et connexion.

Une autonomie plutôt solide

Ensuite, Huawei a eu la bonne idée d’intégrer une interface de contrôle sur l’un des écouteurs, afin de pouvoir rapidement régler le volume du casque ou encore répondre à un appel, sans devoir sortir votre smartphone de la poche ultra serrée de votre jean. Terminons sur l’autonomie du Freebuds Studio. Huawei assure que le casque pourra tenir pas moins de 24 heures en lecture audio. Grâce à la présence d’un port USB-Type C, vous pourrez profiter de la recharge rapide. Selon les dires du constructeur, il sera possible d’obtenir 8h d’autonomie en seulement 10 minutes de charge. À vérifier lors de la sortie du casque.

Comme dit plus haut, le Freebuds Studios sera disponible au prix de 299 €. Pour l’instant, Huawei n’a pas de donnée de date de sortie officielle, mais gageons que ce casque prometteur débarque bientôt en France. Nous vous tiendrons informés dès que le Freebuds Studio sera disponible.

